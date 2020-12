Amici 20, pausa natalizia – Cambio di palinsesti in arrivo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amici 20 ci regalerà il primo stop, in previsione delle festività natalizie. Il talent di Maria De Filippi è ritornato in tv poche settimane fa e ora dovrà piegarsi al volere della Mediaset di stravolgere del tutto il proprio palinsesto. Niente di nuovo: Amici 20 prevede sempre una piccola pausa. Utile per permettere ai ragazzi della scuola di rivedere le famiglie e dare al pubblico italiano la possibilità di seguire una programmazione più in linea con la festività più attesa dell’anno. Amici 20 entra in pausa natalizia: quando ci sarà la sostituzione I fan di Amici 20 dovranno digerire quanto scelto dalla produzione e dai vertici della rete del Biscione in questi giorni. Mediaset infatti prevede uno stravolgimento del proprio palinsesto, anche se in ritardo rispetto ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020)20 ci regalerà il primo stop, in previsione delle festività natalizie. Il talent di Maria De Filippi è ritornato in tv poche settimane fa e ora dovrà piegarsi al volere della Mediaset di stravolgere del tutto il proprio palinsesto. Niente di nuovo:20 prevede sempre una piccola. Utile per permettere ai ragazzi della scuola di rivedere le famiglie e dare al pubblico italiano la possibilità di seguire una programmazione più in linea con la festività più attesa dell’anno.20 entra in: quando ci sarà la sostituzione I fan di20 dovranno digerire quanto scelto dalla produzione e dai vertici della rete del Biscione in questi giorni. Mediaset infatti prevede uno stravolgimento del proprio palinsesto, anche se in ritardo rispetto ...

