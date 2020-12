Amici 20 | anticipazioni | Maria De Filippi introduce una novità nel regolamento

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Ecco che cosa è accaduto nella puntata del pomeridiano che andrà in onda sabato 19 dicembre 2020. Ilè sensibilmente cambiato. Soltanto qualche giorno faDeha rilasciato un’intervista a il Corriere della Sera e ha ammesso che per ogni suo programma si prende la libertà di cambiare ciò che la annoia. Questo è accaduto con Uomini e Donne e accade principalmente con. Nella ventesima edizione del talent sono cambiate molte cose. I ragazzi da subito devono vivere in una casa tutti insieme per rimanere isolati e protetti dal Covid, non c’è più la sfida a squadre nel pomeridiano, ogni professore ha i suoi allievi. Ma la conduttrice ha già portato una modifica al nuovo. Nella registrazione della nuova puntata del pomeridiano è stata presentata la nuova regola: ...