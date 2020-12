America’s Cup World Series 2020: si conclude in parità la doppia sfida tra Luna Rossa e American Magic nel day-2 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una vittoria e una sconfitta. E’ questo il bilancio per Luna Rossa al termine day-2 delle America’s Cup World Series 2020, arrivate al giro di boa visto che oggi si sono concluse le prime otto regate sulle dodici totali. L’imbarcazione italiana ha trionfato nella prima sfida ma ha dovuto arrendersi nella seconda race di giornata, in entrambi i casi contro American Magic. Le condizioni meteo nel golfo di Haurakim, in Nuova Zelanda, erano praticamente perfette con un vento tra i 10/12 nodi che ha reso avvincente e molto equilibrate le quattro regate di giornata. Ad aprire il programma la prima sfida tra Luna Rossa e American Magic. Le due imbarcazioni ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Una vittoria e una sconfitta. E’ questo il bilancio peral termine day-2 delleCup, arrivate al giro di boa visto che oggi si sono concluse le prime otto regate sulle dodici totali. L’imbarcazione italiana ha trionfato nella primama ha dovuto arrendersi nella seconda race di giornata, in entrambi i casi contro. Le condizioni meteo nel golfo di Haurakim, in Nuova Zelanda, erano praticamente perfette con un vento tra i 10/12 nodi che ha reso avvincente e molto equilibrate le quattro regate di giornata. Ad aprire il programma la primatra. Le due imbarcazioni ...

