Amazon ufficializza l’acquisizione dei diritti della Champions League in Italia: cosa cambia dal 2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Amazon ha ufficializzato tramite un comunicato l’acquisizione dei diritti della Champions League in Italia per il triennio 2021-2024. Il colosso statunitense guidato da Jeff Bezos trasmetterà in diretta e in esclusiva le migliori 16 partite del mercoledì sera, sfruttando il servizio Prime Video, disponibile gratuitamente per coloro che hanno attivo l’abbonamento Amazon Prime. L’offerta si arricchisce poi anche con la finale della Supercoppa europea, nella quale si affrontano le vincitrici rispettivamente della Champions e dell’Europa League. #Amazon ufficializza l'acquisizione dei diritti per ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020)hato tramite un comunicatodeiinper il triennio-2024. Il colosso statunitense guidato da Jeff Bezos trasmetterà in diretta e in esclusiva le migliori 16 partite del mercoledì sera, sfruttando il servizio Prime Video, disponibile gratuitamente per coloro che hanno attivo l’abbonamentoPrime. L’offerta si arricchisce poi anche con la finaleSupercoppa europea, nella quale si affrontano le vincitrici rispettivamentee dell’Europa. #l'acquisizione deiper ...

