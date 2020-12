Amazon, esclusiva Champions League per l'Italia. Trasmetterà migliori gare del mercoledì (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo l'accordo nei giorni scorsi tra Amazon e Sky , il gigante di Jeff Bezos ha firmato un altro accordo che interessa da vicino gli appassionati di calcio Italiani : Amazon ha infatti ufficializzato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo l'accordo nei giorni scorsi trae Sky , il gigante di Jeff Bezos ha firmato un altro accordo che interessa da vicino gli appassionati di calcioni :ha infatti ufficializzato ...

Milano, 18 dicembre 2020 - Dopo l'accordo nei giorni scorsi tra Amazon e Sky (l'app Prime Video andrà su Sy Q), il gigante di Jeff Bezos ha firmato un altro accordo che interessa ...

