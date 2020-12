Altre tre regioni verso la zona gialla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dovrebbero essere Val D'Aosta, Toscana e Campana. E la provincia di Bolzano. Resta arancione l'Abruzzo Leggi su repubblica (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dovrebbero essere Val D'Aosta, Toscana e Campana. E la provincia di Bolzano. Resta arancione l'Abruzzo

cronaca_news : Altre tre regioni verso la zona gialla - StraNotizie : Altre tre regioni verso la zona gialla - amorosoyeah : Comunquooo non so perché chiedete sempre a Lou se farà collaborazioni NO RAGA DEVE CANTARE DA SOLO SO LO BLESSARMI… - stefanodonno75 : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: Tre milioni di euro sono stati sottratti a 250 utenti solo negli ultimi 6 m… - VitoVaiPiano__ : RT @svbastian_: Le arrampicate sugli specchi delle twitterine mi commuovono, difendono Albon solo perché amico dei tre noti e per altre rag… -

Ultime Notizie dalla rete : Altre tre Stazione, riattivata la prima scala mobile. Entro fine gennaio le altre tre ilSaronno Usura, imprenditore denuncia: scattano tre arresti

MESSINA- La polizia ha arrestato a Messina tre persone per usura pluriaggravata. L’inchiesta è stata condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura di Messina guidata da Maurizio De Lucia e ...

Bari, bloccati tre «topi» d'appartamento in azione nel quartiere Libertà: arrestati 3 georgiani

Denunciati 4 pregiudicati che circolavano tranquillamente in auto nonostante i divieti imposti dalle norme di contenimento della pandemia ...

MESSINA- La polizia ha arrestato a Messina tre persone per usura pluriaggravata. L’inchiesta è stata condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura di Messina guidata da Maurizio De Lucia e ...Denunciati 4 pregiudicati che circolavano tranquillamente in auto nonostante i divieti imposti dalle norme di contenimento della pandemia ...