Altra rissa sulla serrata, nuovo slittamento: caos a 7 giorni dal Natale. Le due ipotesi (e le voci sulla "tenaglia" Salvini-Renzi) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutta Europa ha deciso, da tempo, ma l'Italia a sette giorni dal Natale non ha ancora stabilito con quali regole anti-Covid avremo a che fare. Rinviato a oggi, venerdì 18 dicembre, il CdM decisivo in tal senso, altro slittamento dovuto - anche - al viaggio-show a Bengasi di Giuseppe Conte per la liebrazione dei pescatori italiani. Un rinvio inaccettabile, con gli italiani che vogliono sapere cosa si potrà fare e cosa no. Un rinvio contro il quale si sono scagliati i governatori della Lega, con un documento condiviso, una protesta politica orchestrata da Matteo Salvini. A firmare il testo, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana, Maurizio Fugatti, Nino Spirli, Donatella Tesei e Luca Zaia. I leghisti mettono nero su bianco che attendono, ancora, di sapere se sarà possibile il ricongiungimento tra parenti, così come ...

Ultime Notizie dalla rete : Altra rissa Roma, rissa al Pincio, 4 ragazzi a rischio processo: fu una vendetta per un'altra lite in cui picchiarono anche un genitore

Rissa in Fossa Bagni con mazze e catene: quattro denunciati

Erano circa le 21 di mercoledì sera quando una pattuglia della Polizia locale, affrontando la rotonda tra via Silvio Pellico e via San Faustino, ha visto un passante che si sbracciava per catturare l’ ...

Rissa al Pincio. Il duello tra le ragazze, il telefonino rubato e la sete di vendetta. Ecco cosa è successo davvero

Due gruppi antagonisti si sono incontrati sulla terrazza di Villa Borghese per assistere a una discussione annunciata tra due 14enni. Poi la rissa scomposta ...

