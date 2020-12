Alla fine passa la linea dura: Italia rossa nei festivi eprefestivi, arancione nei lavorativi (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Il governo ha deciso: l’Italia diventera’ “arancione” nei giorni 21, 22 e 23 dicembre, ‘rossa’ il 24, 25, 26 e 27 dicembre; di nuovo arancione il 28, 29 e 30, ‘rossa’ il 31, 1, 2 e 3 gennaio, ‘arancione’ il 4 gennaio e ‘rossa’ il 5 e 6 gennaio. In queste ore la proposta e’ al vaglio delle Regioni dove si ragiona sulle possibili deroghe: spostamenti tra piccoli comuni e conteggio dei familiari ammessi, magari non calcolando chi ha meno di 14 anni. La decisione e’ stata presa perche’ da una valutazione degli ultimi dati si e’ visto che l’indice di contagiosita’ e’ ripreso a salire. Leggi su dire (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Il governo ha deciso: l’Italia diventera’ “arancione” nei giorni 21, 22 e 23 dicembre, ‘rossa’ il 24, 25, 26 e 27 dicembre; di nuovo arancione il 28, 29 e 30, ‘rossa’ il 31, 1, 2 e 3 gennaio, ‘arancione’ il 4 gennaio e ‘rossa’ il 5 e 6 gennaio. In queste ore la proposta e’ al vaglio delle Regioni dove si ragiona sulle possibili deroghe: spostamenti tra piccoli comuni e conteggio dei familiari ammessi, magari non calcolando chi ha meno di 14 anni. La decisione e’ stata presa perche’ da una valutazione degli ultimi dati si e’ visto che l’indice di contagiosita’ e’ ripreso a salire.

amnestyitalia : Il numero degli stati favorevoli alla risoluzione delle Nazioni Unite per una moratoria delle esecuzioni capitali c… - CarloCalenda : No Aquilotta è che ogni opinione diversa la sentite come critica spocchiosa. È quella che chiamate democrazia quand… - insopportabile : Ora anche il terremoto a Milano. Manca il maremoto, l'invasione delle cavallette e l'asteroide ma mancano ancora 14… - JacopoGJones : RT @NiccoLuisi: Quindi la divisione in zone, i colori, i 21 parametri, i congiunti...alla fine tutte cazzate. Complimenti. #DPCM #DPCMnatal… - medievaIbitch : idk onestamente alla fine non mi cambierebbe nulla però vedendo tanta gente ultimamente parlare di pronomi, nuove i… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla fine Le emozioni purissime di The Mandalorian alla fine della seconda stagione Wired.it Vino, Abbona (Uiv): "Accelerazione Mipaaf su sostenibilità, norma a fine gennaio"

Sostenibilità, ‘pacchetto ripartenza’ con la ristorazione, Ocm promozione sul tavolo oggi al Consiglio nazionale di Unione italiana vini (Uiv) presieduto dal presidente, Ernesto Abbona. Temi trattati ...

F1 Alfa Romeo, Vasseur: “Partnership con Ferrari dopo il 2021? Valuteremo”

HINWIL – “Siamo legati alla Ferrari fino alla fine della prossima stagione. Poi dovremo valutare la scelta migliore per noi perché il prossimo accordo sarà valido fino al 2026”. Il team principal dell ...

Sostenibilità, ‘pacchetto ripartenza’ con la ristorazione, Ocm promozione sul tavolo oggi al Consiglio nazionale di Unione italiana vini (Uiv) presieduto dal presidente, Ernesto Abbona. Temi trattati ...HINWIL – “Siamo legati alla Ferrari fino alla fine della prossima stagione. Poi dovremo valutare la scelta migliore per noi perché il prossimo accordo sarà valido fino al 2026”. Il team principal dell ...