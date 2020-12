Alfa Romeo - La Stelvio è "lauto di tutti i giorni" di Kimi Räikkönen (Di venerdì 18 dicembre 2020) La stagione 2020 di Formula 1 si è conclusa, ma Kimi Räikkönen continuerà a guidare un'Alfa Romeo anche fuori dai circuiti. La Casa del biscione, infatti, ha consegnato al pilota finlandese una Stelvio in allestimento Veloce, spinta dal 2.0 turbobenzina da 280 CV abbinato al cambio automatico a otto marce e alla trazione integrale Q4. La Suv, contraddistinta dalla livrea Rosso Alfa, è stata configurata personalmente dal campione, che l'ha scelta per guidare sulle strade innevate e ricche di saliscendi tipiche della Finlandia. Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 dicembre 2020) La stagione 2020 di Formula 1 si è conclusa, macontinuerà a guidare un'anche fuori dai circuiti. La Casa del biscione, infatti, ha consegnato al pilota finlandese unain allestimento Veloce, spinta dal 2.0 turbobenzina da 280 CV abbinato al cambio automatico a otto marce e alla trazione integrale Q4. La Suv, contraddistinta dalla livrea Rosso, è stata configurata personalmente dal campione, che l'ha scelta per guidare sulle strade innevate e ricche di saliscendi tipiche della Finlandia.

