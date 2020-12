Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci: la prima foto su Instagram (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il successo televisivo di Alessandra Mastronardi non si ferma: come rivelato poco fa su Instagram, sarà la bravissima attrice italiana a vestire i panni di Carla Fracci, nel film che presto arriverà sui nostri schermi. Le tante indiscrezioni che circolavano ormai da giorni trovano così conferma. L’annuncio di un film dedicato alla celebre ballerina Carla Fracci aveva suscitato immediatamente la curiosità del pubblico: a chi poteva mai essere affidato un ruolo così delicato e di grande spicco? Il nome di Alessandra Mastronardi è stato uno dei primi a far capolino sul web, ma per diverso tempo questa voce non ha trovato alcun riscontro ufficiale. Fin quando, nelle scorse ore, la stessa attrice ha condiviso una ... Leggi su dilei (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il successo televisivo dinon si ferma: come rivelato poco fa sula bravissima attrice italiana a vestire i panni di, nel film che presto arriverà sui nostri schermi. Le tante indiscrezioni che circolavano ormai da giorni trovano così conferma. L’annuncio di un film dedicato alla celebre ballerinaaveva suscitato immediatamente la curiosità del pubblico: a chi poteva mai essere affidato un ruolo così delicato e di grande spicco? Il nome diè stato uno dei primi a far capolino sul web, ma per diverso tempo questa voce non ha trovato alcun riscontro ufficiale. Fin quando, nelle scorse ore, la stessa attrice ha condiviso una ...

Alessandra Mastronardi è Carla Fracci, il film tv su Rai 1 nel 2021

Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci nel film tv su Rai 1 in uscita nel 2021. Nel cast è quasi certa la presenza di Valentina Romani, questa mattina insieme alla Mastronardi in veste di etoile.

