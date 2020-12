Albino piange Paolo Basletta Nel suo ristorante «clienti amici» (Di venerdì 18 dicembre 2020) «I suoi clienti erano i suoi amici». Bastano poche parole a Serena Basletta per ricordare chi era sua padre, Paolo, uno dei ristoratori più noti e apprezzati della Valle Seriana, uscito dal giro qualche anno fa a causa di un malore che lo ha tenuto bloccato in una casa di cura fino a giovedì 17 dicembre, quando si è spento all’età di 73 anni. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 18 dicembre 2020) «I suoierano i suoi». Bastano poche parole a Serenaper ricordare chi era sua padre,, uno dei ristoratori più noti e apprezzati della Valle Seriana, uscito dal giro qualche anno fa a causa di un malore che lo ha tenuto bloccato in una casa di cura fino a giovedì 17 dicembre, quando si è spento all’età di 73 anni.

Ultime Notizie dalla rete : Albino piange La Ramella Graniti piange la morte di Albino Davanzo Prima Biella Ci ha lasciati Peo Albini, anima della Nuova Terra. Lo ricordiamo per...

Legnano - Peo Albini, fondatore e animatore della libreria Nuova Terra è deceduto nella mattina del 12 dicembre.

Proprio ad Albino Basletta aveva aperto con la moglie Maria Rosa Noris (scomparsa a novembre dell’anno scorso) il ristorante «Beccofino» diventato in poco tempo un punto di ri ...

