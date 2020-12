Alberto Villani (Cts): "Vaccino Covid per i bambini non è la priorità" (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il fatto che per ora i bambini siano esclusi dalla campagna vaccinale anti-Covid non deve sorprendere. Per ogni tipo di malattia ci sono le popolazioni target, e i bambini - fortunatamente - non sono la categoria in cui il virus SARS-CoV-2 fa i maggiori danni”. Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria e membro del Comitato tecnico scientifico istituito dal Ministero in relazione all’emergenza Covid, approfondisce con HuffPost i motivi per cui la campagna vaccinale alle porte non includerà i minori di 16 anni, come ribadito oggi dal direttore della prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza. “Il che non significa che i bambini non ne beneficeranno – sottolinea l’esperto – perché avere i nonni, le maestre, i genitori vaccinati, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il fatto che per ora isiano esclusi dalla campagna vaccinale anti-non deve sorprendere. Per ogni tipo di malattia ci sono le popolazioni target, e i- fortunatamente - non sono la categoria in cui il virus SARS-CoV-2 fa i maggiori danni”., presidente della Società Italiana di Pediatria e membro del Comitato tecnico scientifico istituito dal Ministero in relazione all’emergenza, approfondisce con HuffPost i motivi per cui la campagna vaccinale alle porte non includerà i minori di 16 anni, come ribadito oggi dal direttore della prevenzione del Ministero della Salute Giovanni Rezza. “Il che non significa che inon ne beneficeranno – sottolinea l’esperto – perché avere i nonni, le maestre, i genitori vaccinati, ...

Il presidente della Società di Pediatria: "Vaccinare nonni e insegnanti proteggerà anche loro. Questo Natale regaliamo racconti" ...

