Alberto Genovese, spuntano altre due denunce per violenza sessuale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo il caso della 18enne che ha raccontato di essere stata violentata nell'attico di Milano e la seconda accusa di un presunto stupro avvenuto a Ibiza, Alberto Genovese ha ricevuto altre due denunce per violenza sessuale. Ad accusarlo sono due donne che hanno raccontato episodi di violenza avvenuti con le stesse modalità di quella del 10 ottobre, che ha portato all'arresto dell'imprenditore. Le ragazze sarebbero state prima drogate, poi Genovese avrebbe approfittato di loro. Per quell'episodio, Alberto Genovese, il fondatore di Facile.it (da cui è uscito nel 2014) è accusato di violenza sessuale, lesioni, sequestro di persona e droga, dopo aver seviziato per ore una modella e ...

