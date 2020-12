Agostino Miozzo: "Metterei i lavoratori della scuola tra le categorie con priorità per il vaccino" (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per quanto riguarda il vaccino, “personalmente, ma è una valutazione solo mia, Metterei la categoria dei lavoratori della scuola tra le priorità”. Parola del coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, in un’intervista al Corriere della sera. Miozzo ha partecipato alla presentazione di uno studio sul campo sui rischi di contagio a scuola, effettuato all’Istituto comprensivo Regina Elena di Roma. “La conclusione di questo studio - spiega Miozzo -, il primo in Italia così approfondito, è che la scuola è un posto sicuro per bambini e adolescenti”. Sulla didattica a distanza, Miozzo prende le distanze dal Governo: “Noi come Cts abbiamo sempre avuto delle ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per quanto riguarda il, “personalmente, ma è una valutazione solo mia,la categoria deitra le”. Parola del coordinatore del Cts,, in un’intervista al Corrieresera.ha partecipato alla presentazione di uno studio sul campo sui rischi di contagio a, effettuato all’Istituto comprensivo Regina Elena di Roma. “La conclusione di questo studio - spiega-, il primo in Italia così approfondito, è che laè un posto sicuro per bambini e adolescenti”. Sulla didattica a distanza,prende le distanze dal Governo: “Noi come Cts abbiamo sempre avuto delle ...

Agostino Miozzo: "Metterei i lavoratori della scuola tra le categorie con priorità per il vaccino"

Secondo il Cts le scuole superiori potevano restare aperte

Perché il governo le ha chiuse? «Non lo chieda a me», ha detto il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo ...

