Africa digitale: aumentano le transazioni online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Africa digitale: in tre paesi aumentano vertiginosamente i pagamenti mobili. Una vera e propria rivoluzione che negli ultimi anni ha interessato alcuni stati. L’utilizzo dei pagamenti digitali ha consentito un aumento delle transazione. Molti investitori stranieri hanno deciso di scommettere sul progresso digitale Africano. A beneficiarne maggiormente, tuttora, sono Kenya, Uganda e Tanzania. Africa digitale: Leggi su periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020): in tre paesivertiginosamente i pagamenti mobili. Una vera e propria rivoluzione che negli ultimi anni ha interessato alcuni stati. L’utilizzo dei pagamenti digitali ha consentito un aumento delle transazione. Molti investitori stranieri hanno deciso di scommettere sul progressono. A beneficiarne maggiormente, tuttora, sono Kenya, Uganda e Tanzania.

MoliPietro : Africa digitale: aumentano le transazioni online - RQuarantena : 'Oltre Confine: Identificazione digitale in Africa e gestione della pandemia a Cuba' di @RQuarantena via #spreaker - Affaritaliani : Media Africa, l'informazione è via web Tra equilibri (e libertà) in divenire -

Ultime Notizie dalla rete : Africa digitale Africa orientale: boom dei servizi digitali Africa e Affari UE-USA, la nuova agenda della cooperazione globale

Salute, commercio, difesa e sicurezza internazionale, ambiente, democrazia, diritti umani, geopolitica e ancora governance tecnologica, intelligenza artificiale e sovranità digitale strategica, sono i ...

Fiat Chrysler creerà un hub digitale da 150 milioni di dollari a Hyderabad

Questa nuova struttura di innovazione e sviluppo tecnologico è il più grande hub digitale di FCA al di fuori del Nord America e dell’EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Fiat Chrysler Automobiles ...

Salute, commercio, difesa e sicurezza internazionale, ambiente, democrazia, diritti umani, geopolitica e ancora governance tecnologica, intelligenza artificiale e sovranità digitale strategica, sono i ...Questa nuova struttura di innovazione e sviluppo tecnologico è il più grande hub digitale di FCA al di fuori del Nord America e dell’EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Fiat Chrysler Automobiles ...