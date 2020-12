Aeroporto Milano Bergamo: leggera ripresa movimento passeggeri (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – I giorni dell’ultimo weekend prenatalizio segnano l’attesa, leggera ripresa del movimento passeggeri all’Aeroporto di Milano Bergamo, che resta in calo del 70% rispetto a un anno fa. Lo comunica SACBO in una nota sottolineando che “nella giornata di venerdì 18, con un totale di 121 movimenti aerei tra partenze e arrivi, sono previsti circa 12mila passeggeri. Intorno ai diecimila nella giornata di sabato 19, quando risultano programmati 98 movimenti aerei, che risalgono a 113 domenica 20 per una stima di 11-12mila passeggeri. Lunedì 21 dicembre sui 104 voli tra partenze e arrivi sono previsti tra 10 e 11mila passeggeri”. Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – I giorni dell’ultimo weekend prenatalizio segnano l’attesa,delall’di, che resta in calo del 70% rispetto a un anno fa. Lo comunica SACBO in una nota sottolineando che “nella giornata di venerdì 18, con un totale di 121 movimenti aerei tra partenze e arrivi, sono previsti circa 12mila. Intorno ai diecimila nella giornata di sabato 19, quando risultano programmati 98 movimenti aerei, che risalgono a 113 domenica 20 per una stima di 11-12mila. Lunedì 21 dicembre sui 104 voli tra partenze e arrivi sono previsti tra 10 e 11mila”.

Freedomtripita1 : I giorni dell’ultimo weekend prenatalizio segnano l’attesa, leggera ripresa del movimento passeggeri all’Aeroporto… - bonajuto : Finalmente la continuità territoriale ha preso il volo da e per l'aeroporto di Comiso - MiAirports : Buongiorno dallo staff di @MiAirports. Vi ricordiamo che siamo operativi a Milano Linate e al Terminal 1 dell’aerop… - Blueroslion : @Robertamessin14 @PiazzapulitaLA7 @stanzaselvaggia Ma che poi. Se sono stata in zona rossa fino ad adesso a Milano… - blogsicilia : Aeroporto Comiso, al via voli continuità territoriale con Roma e Milano - -