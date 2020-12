ADUA DEL VESCO | SONO GELOSA DI DAYANE MELLO La sera quando siamo a letto io

(Di sabato 19 dicembre 2020)Delammette di esseredial Grande Fratello Vip 5: "Io la amo e l'accetto per come è ma vorrei che..."

Mirkoz750 : Il fidanzato di adua falsa del vesco può stare tranquillo tanto è l'ennesima finta storia d'amore per far parlare di lei #GFvip #GFVIP5 - jegabriels97 : S: Qui dentro si amano (riferito a Adua e Dayane), vediamo se si ameranno anche fuori.?????? Vipera del mio cuore. #GFVIP - xhon3ypi3 : RT @annullataa: SIAMO PIENI DI QUESTA SCENEGGIATA TRA ADUA DEL FALSO E DAYANE #GFVIP - annullataa : SIAMO PIENI DI QUESTA SCENEGGIATA TRA ADUA DEL FALSO E DAYANE #GFVIP - IanCallMeMaybe : Adua del Vesco innamorata di Giuliano Rosalinda Cannavò innamorata di Dayane #GFVip -

Ultime Notizie dalla rete : ADUA DEL

Frasi choc su Maria Teresa Ruta e Adua del Vesco tra tea bag, wurstel e piselli. Cosa ha detto? Poche ore fa, in sauna assieme a Rosalinda Cannavò, ha dichiarato: "Allora noi siamo empatici ...Mario Ermito è stato legato all’agenzia Ares, la stessa che ha lanciato Massimiliano Morra e Adua Del Vesco. Lo ricordiamo in fiction come Il peccato e la vergogna e Don Matteo. Ma anche come ...