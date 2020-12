Addio al giornalista Pietro Greco. Grande divulgatore scientifico, fu tra i promotori della Fondazione Idis (Di venerdì 18 dicembre 2020) È morto stamattina Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore di fama internazionale, socio fondatore della Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli, membro del consiglio scientifico dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). A confermare la notizia su Twitter la redazione Radio3scienza, con cui ha lavorato come conduttore, che ne ricorda la “Grande capacità di unire autorevolezza e umiltà, pensiero acuto e pacatezza. Un uomo di scienza, un professionista gentile, un collega generoso”. Nato a Barano di Ischia il 20 aprile del 1955, Greco si era laureato in chimica, e vanta un lungo e prestigioso curriculum. È stato membro del consiglio ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 dicembre 2020) È morto stamattinae scrittore di fama internazionale, socio fondatore-CittàScienza di Napoli, membro del consigliodell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). A confermare la notizia su Twitter la redazione Radio3scienza, con cui ha lavorato come conduttore, che ne ricorda la “capacità di unire autorevolezza e umiltà, pensiero acuto e pacatezza. Un uomo di scienza, un professionista gentile, un collega generoso”. Nato a Barano di Ischia il 20 aprile del 1955,si era laureato in chimica, e vanta un lungo e prestigioso curriculum. È stato membro del consiglio ...

