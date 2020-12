Acerbi vince Premio Asi Sport&Cultura | sezione ' Atleta dell' anno' intitolato a Pedersoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Are ilAsi Sport&Cultura, per laSportivoa Carloe conferito a undistintosi nel corsoa stagione, il difensorea Nazionale italiana Francesco. Nelle motivazioni, il calciatore è stato premiato per aver aderito alla challenge Asi (flessioni a tempo di musica) in favore'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, contribuendo a sensibilizzare l'opinione pubblica ed aiutare una città in difficoltà. “Ringrazio ASI per ilricevuto - le parole del difensorea Lazio - Ho passato momenti difficili nella mia vita e sono molto sensibile ad ogni ...