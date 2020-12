A Natale Sant’Egidio resta al fianco dei «nuovi poveri» per la pandemia

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Cinecittà. Giulia è in fila, come tante altre persone. È in attesa di ricevere il pacco alimentare davanti al centro di distribuzione della Comunità di Sant’Egidio, una porta aperta in una città dove tutto è chiuso. È stata la pandemia a portare Giulia dagli amici della Comunità che aveva conosciuto anni prima, da bambina. Ora ha una figlia di 7 anni, Noemi e anche lei frequenta la Scuola della Pace, il doposcuola gratuito che la Sant’Egidio ha aperto in diverse periferie romane. Insieme a Giulia, decine di persone aspettano per ricevere quello che una volta non avevano difficoltà a procurarsi: viveri e prodotti per l’igiene personale.