A Natale con quale sfumatura di rosso? Intanto l'Italia si mette in viaggio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Due sfumature di rosso, una intensa e l'altra più tenue. Le ipotesi sul colore del nostro primo Natale blindato continuano a circolare, ma ancora il Governo non ha deciso come farci passare le festività: se in rosso solo i giorni prefestivi e festivi che vanno dal 24 dicembre al 3 gennaio con le regole ormai note, stop and go dal 24 al 6 con gialli i giorni 28, 29, 30 e quindi negozi aperti fino alle 21, bar e ristoranti fino alle 18.

borghi_claudio : In effetti è vero, con le limitazioni il Natale è più autentico. Si ricordano meglio i tempi di Erode. - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - TizianoFerro : Cara Silvia, ancora troppo lontani. Ma con l’empatia e la dolcezza che solo tu sai. Ci vediamo sabato a VERISSIMO p… - stevevicrn : la pubblicità del Babbo Natale con l’@AudiIT e-tron è fantastica - TommasoMignini : Da Natale con i tuoi a Natale con chi puoi... #nonriproducetevi -