A Milano da gennaio orari differenziati per l’ingresso a scuola e negozi aperti dalle 10.15. Sala: “I mezzi di trasporto sono il problema” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Milano decide di scaglionare gli orari di ingresso nelle scuole e di aperture delle attività commerciali, provando a decongestionare i mezzi di trasporto negli orari di punta. Metropolitane, tram e bus “sono il problema”, ha detto il sindaco Beppe Sala annunciando le novità che accompagneranno la città dal 7 gennaio, quando gli istituti scolastici riapriranno i battenti e l’Italia uscirà dalla “stretta di Natale” che il governo si appresta a varare. “Io sono fermamente convinto che bisogna riportare i ragazzi a scuola, in questi giorni abbiamo lavorato, coordinati dal prefetto di Milano, Renato Saccone”, ha spiegato Sala, proprio per pianificare il rientro. Il piano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020)decide di scaglionare glidi ingresso nelle scuole e di aperture delle attività commerciali, provando a decongestionare idineglidi punta. Metropolitane, tram e bus “il”, ha detto il sindaco Beppeannunciando le novità che accompagneranno la città dal 7, quando gli istituti scolastici riapriranno i battenti e l’Italia uscirà dalla “stretta di Natale” che il governo si appresta a varare. “Iofermamente convinto che bisogna riportare i ragazzi a, in questi giorni abbiamo lavorato, coordinati dal prefetto di, Renato Saccone”, ha spiegato, proprio per pianificare il rientro. Il piano ...

Sono 3 invece i decessi registrati che fanno salire il numero totale delle vittime a 365. Milano: dal 7 gennaio negozi aperti dalle 10.15 A Milano dal 7 gennaio i negozi apriranno alle 10.15, per fare ...

