A marzo riapre il Mausoleo di Augusto | gratis un anno per i romani

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA – Il primo marzo 2021 riapre al pubblico il Mausoleo di Augusto. Uno dei monumenti piu’ importanti della storia antica, dopo 14 anni di chiusura totale, verra’ finalmente restituito alla cittadinanza dopo la fine del restauro conservativo e della valorizzazione museale messi in campo, negli ultimi 5 anni, da Comune di Roma, Sovrintendenza capitolina, con la collaborazione della Soprintendenza statale, e dalla fondazione Tim. Il monumento sara’ gratuito per tutti dal primo marzo al 21 aprile mentre l’ingresso restera’ libero per tutto il 2021 solo per i romani. Le novita’ sul mausoleo sono state fornite quest’oggi, nel corso di una conferenza stampa, dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta in compagnia, tra gli altri, dell’assessore alla Cultura, Luca Bergamo, della Sovrintendente capitolina, Maria Vittoria Marini Clarelli, del presidente della fondazione Tim, Salvatore Rossi, e della Soprintendente speciale all’archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, Daniela Porro. Dunque il grandioso monumento, che nel corso dei secoli e’ passato dall’essere la tomba del primo imperatore romano Augusto ad una roccaforte nel medioevo e un girdino all’italiana nel Rinascimento, fino ad essere trasformato in un auditorium ai primi del Novecento, diventera’ un vero e proprio museo e potra’ essere visitato nella sua interezza, interni compresi: la cella centrale sepolcrale, di forma circolare, con tre nicchie rettangolari dove erano collocate le urne, i corridoi interni, il cortile a forma di anello fino alle terrazze calpestabili sulle quali e’ stata posata una parziale copertura in cristallo, indispensabile per salvaguardare e valorizzare l’area museale dei piani inferiori. RAGGI: “È UN MOMENTO STORICO, SEGNALE DI SPERANZA”