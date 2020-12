A casa per il Natale: tutti esauriti i biglietti per i Frecciarossa da Milano a Napoli (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono praticamente esauriti i biglietti per i Frecciarossa da Milano a Napoli oggi, e sul sito di Trenitalia restano pochissimi posti anche per domani e domenica. I treni viaggiano comunque al 50% di capienza per rispettare le norme anticovid e il numero dei convogli e’ il 30% di quelli che viaggiavano prima dell’epidemia. La situazione nelle stazioni e’ comunque estremamente tranquilla, al momento senza file e con poche persone. In stazione centrale a Milano diversi sono i viaggiatori che transitano per raggiungere gli aeroporti. Alla stazione Centrale di Milano sono pochi i passeggeri presenti, che arrivano poco prima della partenza dei loro treni. Si tratta per la maggior parte di persone che tornano a casa, chi più vicino, chi piu’ lontano. Fra di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono praticamenteper idaoggi, e sul sito di Trenitalia restano pochissimi posti anche per domani e domenica. I treni viaggiano comunque al 50% di capienza per rispettare le norme anticovid e il numero dei convogli e’ il 30% di quelli che viaggiavano prima dell’epidemia. La situazione nelle stazioni e’ comunque estremamente tranquilla, al momento senza file e con poche persone. In stazione centrale adiversi sono i viaggiatori che transitano per raggiungere gli aeroporti. Alla stazione Centrale disono pochi i passeggeri presenti, che arrivano poco prima della partenza dei loro treni. Si tratta per la maggior parte di persone che tornano a, chi più vicino, chi piu’ lontano. Fra di ...

borghi_claudio : Qui il concetto che le tasse su UN IMMOBILE si pagano con IL REDDITO e non con un pezzo di casa fatica a passare. S… - TizianoFerro : Cara Silvia, ancora troppo lontani. Ma con l’empatia e la dolcezza che solo tu sai. Ci vediamo sabato a VERISSIMO p… - Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - sumaistu47 : Sappiate che almeno il 35% dei carcerati sono poveri naufraghi INNOCENTISSIMI che sono in galera per la legge vergo… - blad_72 : @Pforzhe Complimenti il travertino! Bellissimo materiale con questa lavorazione al naturale , mi piacerebbe vedert… -

Ultime Notizie dalla rete : casa per A casa per il Natale: tutti esauriti i biglietti per i Frecciarossa da Milano a Napoli Il Denaro “El Cid”. Altro che draghi, per Natale Amazon Prime regala una serie cappa e spada

Dal oggi disponibile su Amazon Prime El Cid, la serie che racconta le gesta dell'erore spagnolo Rodrigo Diaz (Jaime Lorente).

Roma, ristoranti aperti a Natale? Caos regole ma è boom di prenotazioni

Ristoranti aperti o chiusi a Natale? A una settimana dalle Feste ancora non si sa se si potrà mangiare fuori a pranzo a Natale (la cena della vigilia è già vietata ...

Dal oggi disponibile su Amazon Prime El Cid, la serie che racconta le gesta dell'erore spagnolo Rodrigo Diaz (Jaime Lorente).Ristoranti aperti o chiusi a Natale? A una settimana dalle Feste ancora non si sa se si potrà mangiare fuori a pranzo a Natale (la cena della vigilia è già vietata ...