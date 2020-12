“70mila poliziotti per controllare gli italiani a Natale e agli sbarchi ci pensano le Ong”

Leggi su leggilo

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Durissimo affondo del senatore del Gruppo misto Gianluigi Paragone contro gli ex compagni di partito Cinque Stelle e contro le misure messe in campo dal Governo. Dall’immigrazione, ai Decreti sicurezza alle misure anti Covid messe in campo dal Governo per il periodo natalizio: il senatore del Gruppo misto Gianluigi Paragone non si è risparmiato nel L'articolo proviene da Leggilo.org.