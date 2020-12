40 anni di Christina Aguilera in 20 curiosità

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tanti auguri a Christina Aguilera. «Genie In A Bottle» compie 40 anni, di cui trenta vissuti sul palco. Una sfolgorante carriera iniziata da enfant prodige tra un talent show e l’altro, prima di entrare ne Il club di Topolino insieme all’«acerrima» Britney Spears e a Justin Timberlake, con il quale da grande condividerà lo stage del glorioso Justified & Stripped Tour. Sei Grammy Awards in bacheca, l’artista ha collezionato più di 250 dischi tra oro, platino, multiplatino vendendo, tra album e singoli, oltre 100 milioni di copie. Inserita al 58º posto tra i 100 migliori cantanti secondo Rolling Stone, fu la più giovane menzionata nella lista. L’eponimo album di debutto, pubblicato nel 1999, è il suo disco di maggior successo grazie ai singoli nº 1 Genie in a Bottle, What a Girl Wants e Come on Over Baby (All I Want Is You). Di album ne seguiranno altri sette. Dieci anni fa, l’esordio come attrice nel film da 90 milioni di dollari d’incasso, Burlesque al fianco dell’icona Cher. Sempre nel 2010, brilla con la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Dodici mesi più tardi, fa parte del cast dei giudici di The Voice, al fianco di Adam Levine, Blake Shelton e Cee Lo Green. Per quanto riguarda la vita privata, la pop star è mamma di due bimbi: Max Liron di 12 anni, avuto dall’ex marito Jordan Bratman, e Summer Rain di 6, frutto dell’amore col produttore cinematografico Matthew Rutler.