21 Dicembre | Solstizio d' inverno e Grande Congiunzione | lo spettacolo che mancava da 800 anni

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Unoda non perdere quello che si verificherà tra pochi giorni. Il 21alle 10.02 inizierà ild'che non solo è il giorno più corto dell'anno, ma segna anche l'...

Il giorno in cui cade il solstizio d’inverno non è sempre uguale, cambia ogni anno. Nel 2020, precisamente si verificherà il 21 dicembre alle 10.02 (ora UTC). Cosa accadrà in questo istante preciso?ROMA – Sempre più vicini nel cielo serale: Giove e Saturno stanno regalando uno spettacolo ogni giorno più suggestivo a chiunque riesca, complice il cielo sereno, a guardare verso sud-ovest poco dopo ...