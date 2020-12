1999 | l’interessante storia del Voodoo club e della ristorazione italiana

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Verso la fine degli anni ’90, in Italia, chi apriva un locale doveva avere un’idea. Per le generazioni di oggi è difficile da immaginare, ma ogni pub o ristorante dovevano avere un’identità. Un esempio grandioso è stato il Bennigan’s pub a Trieste, dove gli interni erano stati presi a Camden town per una cifra monstre e portati in Italia con tre container di roba. All’interno si mangiava solo roba da pub inglese, la musica era stile grammofono del 1900, e quando entravi ti pareva di stare in un’altra epoca. Se fuori c’era il freddo e la nebbia, entrare al Bennigan’s era una delle grandi gioievita. Segui Termometro Politico su Google News Poi le cose cambiarono. Spaventati dalle visite che calavano (cosa tipica quando finisce il primo entusiasmo) i ristoratori avevano deciso di “cambiare”, che nella pratica significa aggiungere bandierine fuori. ...