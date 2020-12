18 dicembre 2010 | ultima gara in rossonero per Ronaldinho

(Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Il 18, in un Milan-Roma di campionato,giocò la suapartita con la maglia rossonera Pianeta Milan.

RaiNews : Il 17 dicembre 2010 un venditore ambulante si immolava a Sidi Bouzid innescando dieci anni di rivolte arabe: Tunisi… - Daniele_V94 : RT @pinturicchio_60: Un altro decennale alla Capanna Margherita (4.560 m) sul Monte Rosa. Il 18 dicembre 2010 il sensore @ArpaPiemonte regi… - Daniele_V94 : @pinturicchio_60 @ArpaPiemonte @CAI150 @GioMatLTER @FGourand @meteoSud_Est @Giulio_Firenze @MeteoSvizzera… - pinturicchio_60 : Un altro decennale alla Capanna Margherita (4.560 m) sul Monte Rosa. Il 18 dicembre 2010 il sensore @ArpaPiemonte r… - laboescapes : RT @msapia24: Il 17 dicembre 2010 un venditore ambulante si immolava a Sidi Bouzid innescando 10 anni di rivolte arabe - Tunisia, Yemen, Eg… -

Ultime Notizie dalla rete : dicembre 2010

Meteoregionelazio.it

L'indice dei prezzi core ha parimenti registrato una contrazione dello 0,9% annuo, nella peggiore performance dal settembre 2010. Poco incoraggianti anche ... disoccupazione nella settimana terminata ...E invece seguitò, fino a metà di un pomeriggio buio pece in cielo e bianco latte per terra. 17 dicembre 2010, dieci anni e qualche ora fa. C’erano già gli smartphone, non la follia schizofrenica di ...