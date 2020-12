17 anni, promessa del motocross: lo schianto, il padre lo vede morire (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tragedia nel mondo del motocross. Muore a soli 17 anni schiantandosi in allenamento sotto gli occhi del padre, suo allenatore. “Ci viene difficile comunicare tutto questo, con il cuore infranto, comunichiamo che oggi un bravissimo ragazzo, nostro componente del team Sebastian Fortini ci ha lasciato…. condoglianza a tutta la famiglia Fortini, da parte di tutto il JRT… 85». E’ il messaggio postato dal Jrt Mx Team di Calco. Il ragazzo aveva 17 anni, è morto sotto gli occhi del padre, suo allenatore. Si stava allenando su una pista che costeggia il fiume Adda, nel territorio comunale di Traona (Sondrio). Il giovanissimo motociclista gareggiava per il Jrt Mx Team di Calco (Lecco) ed era uno dei più quotati piloti lombardi per la categoria. Un impatto contro un albero gli è stato fatale, ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tragedia nel mondo del. Muore a soli 17schiantandosi in allenamento sotto gli occhi del, suo allenatore. “Ci viene difficile comunicare tutto questo, con il cuore infranto, comunichiamo che oggi un bravissimo ragazzo, nostro componente del team Sebastian Fortini ci ha lasciato…. condoglianza a tutta la famiglia Fortini, da parte di tutto il JRT… 85». E’ il messaggio postato dal Jrt Mx Team di Calco. Il ragazzo aveva 17, è morto sotto gli occhi del, suo allenatore. Si stava allenando su una pista che costeggia il fiume Adda, nel territorio comunale di Traona (Sondrio). Il giovanissimo motociclista gareggiava per il Jrt Mx Team di Calco (Lecco) ed era uno dei più quotati piloti lombardi per la categoria. Un impatto contro un albero gli è stato fatale, ...

Traona, moto contro albero: Sebastian, promessa del motocross, morto a 17 anni sotto gli occhi del padre
Tragico incidente in pista: muore a 17 anni Sebastian Fortini, promessa del motocross
Si schianta in allenamento, muore a 17 anni promessa del motocross
Schianto in allenamento, muore a 17 anni promessa del motocross