Zona rossa a Natale 2020 nei festivi e prefestivi: che cosa si può fare e cosa no (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tante ipotesi, in attesa del prossimo Dpcm di Conte. Si va verso chiusure rigorose per i giorni 'caldi' del periodo festivo. i si può spostare? I negozi, i bar e i ristoranti saranno aperti in ... Leggi su today (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tante ipotesi, in attesa del prossimo Dpcm di Conte. Si va verso chiusure rigorose per i giorni 'caldi' del periodo festivo. i si può spostare? I negozi, i bar e i ristoranti saranno aperti in ...

zaiapresidente : ?? Con la zona rossa, servono adeguati ristori, come avviene in Germania. Non si può essere eroi col portafogli degl… - petergomezblog : Perché ora anche Salvini e le regioni vogliono la zona rossa? - MediasetTgcom24 : Covid, Emiliano: 'Si va verso la zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio' #Coronavirusitalia… - momasaniello : RT @pbecchi: La cosa che più mi sconforta di questo secondo lockdown è che ce lo siamo fatto imporre da Angela Merkel. Alla fine tutta l’I… - 1987Lanzillotti : RT @pbecchi: La cosa che più mi sconforta di questo secondo lockdown è che ce lo siamo fatto imporre da Angela Merkel. Alla fine tutta l’I… -