Zaniolo | visite ok in Austria | potrà riprendere a correre

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Buone notizie per Nicolòe per la Roma. La visita di controllo svolta dal centrocampista giallorosso dal dottor Flick a Innsbruck è andata bene. Dunque. Entro marzo il calciatore dovrebbe fare il suo ritorno in campo, con l’obiettivo di essere incluso tra i 23 convocati di Roberto Mancini per i prossimi Europei. Proprio in occasione di una gara della Nazionale, quella in Olanda dello scorso 7 settembre,aveva riportato la rottura del crociato anteriore. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.