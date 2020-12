Zaniolo, ok la visita in Austria: può riprendere gli allenamenti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un altro passo importante, per Nicolò Zaniolo, verso il recupero totale. Il giocatore oggi si è recato in Austria, dove si è sottoposto ad un controllo medico eseguito dal dottor Fink, il chirurgo che l’ha operato lo scorso settembre per la rottura del legamento crociato. Il recupero procede bene e Zaniolo ha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi a Trigoria. La Roma spera di poterlo recuperare per marzo 2021. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un altro passo importante, per Nicolò, verso il recupero totale. Il giocatore oggi si è recato in, dove si è sottoposto ad un controllo medico eseguito dal dottor Fink, il chirurgo che l’ha operato lo scorso settembre per la rottura del legamento crociato. Il recupero procede bene eha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi a Trigoria. La Roma spera di poterlo recuperare per marzo 2021. L'articolo ilNapolista.

napolista : Zaniolo, ok la visita in Austria: può riprendere gli allenamenti Procede come previsto il recupero del giocatore de… - SkySport : Roma, Zaniolo in Austria: visita di controllo ok, può tornare a correre - asrsupporter : RT @vale_salviani: Zaniolo è tornato dall’incontro con Fink. Stra positiva la visita col medico che l’aveva operato, e che ha dato il via l… - sportface2016 : #Roma, visita medica in Austria positiva per #Zaniolo: 'Tutto bene', può tornare a correre a Trigoria - massi19731 : RT @vale_salviani: Zaniolo è tornato dall’incontro con Fink. Stra positiva la visita col medico che l’aveva operato, e che ha dato il via l… -