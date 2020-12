Williams, Jost Capito è il nuovo amministratore delegato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Apparve fugacemente nei box McLaren che era il 2016, Monza, in abiti civili, Jost Capito . Quattro mesi a respirare l'aria, pesante al tempo, a Woking - voluto da Ron Dennis - poi la separazione e il ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Apparve fugacemente nei box McLaren che era il 2016, Monza, in abiti civili,. Quattro mesi a respirare l'aria, pesante al tempo, a Woking - voluto da Ron Dennis - poi la separazione e il ...

Italiaracing : La Williams si affida a Jost Capito: è il nuovo amministratore delegato scelto da Dorilton Capital… - Motorsport_IT : #F1 | La #Williams ha scelto il nuovo CEO: arriva Jost Capito - CarlottaUlgelmo : RT @mult1formula: ?? BREAKING ?? Williams nomina Jost Capito come nuovo CEO. In precedenza aveva lavorato anche con McLaren. #F1 #Williams… - f1grandprixit : #F1 | Jost Capito sarà il nuovo CEO della Williams - 4vocuddle : RT @mult1formula: ?? BREAKING ?? Williams nomina Jost Capito come nuovo CEO. In precedenza aveva lavorato anche con McLaren. #F1 #Williams… -

Ultime Notizie dalla rete : Williams Jost Formula 1: Williams, Jost Capito è il nuovo CEO Automoto.it F1 | Jost Capito sarà il nuovo CEO della Williams

Dopo la cessione del team alla cordata americana Dorilton Capital, continua la ristrutturazione interna in casa Williams, che nella giornata di giovedì ha confermato l'arrivo di Jost Capito come nuovo ...

Williams: Jost Capito è il nuovo amministratore delegato

Dichiarazione di intenti da parte del gruppo Dorilton Capital che ha affidato la scuderia di F1 ad un volto noto nel mondo delle corse ...

Dopo la cessione del team alla cordata americana Dorilton Capital, continua la ristrutturazione interna in casa Williams, che nella giornata di giovedì ha confermato l'arrivo di Jost Capito come nuovo ...Dichiarazione di intenti da parte del gruppo Dorilton Capital che ha affidato la scuderia di F1 ad un volto noto nel mondo delle corse ...