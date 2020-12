Wall Street apre al rialzo, sperando nell’approvazione del pacchetto di aiuti (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – I mercati americani hanno aperto al rialzo, per la prospettiva dell’approvazione del pacchetto di aiuti economici da parte del Congresso e nonostante i dati negativi sull’aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione. Il Dow Jones è in rialzo dello 0,43%; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.718 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,62%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,44%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti utilities (+1,02%), materiali (+1,02%) e informatica (+0,76%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walgreens Boots Alliance (+1,16%), Home Depot (+1,08%), Visa (+1,08%) e Apple (+0,96%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pfizer, che prosegue le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – I mercati americani hanno aperto al, per la prospettiva dell’approvazione deldieconomici da parte del Congresso e nonostante i dati negativi sull’aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione. Il Dow Jones è indello 0,43%; sulla stessa linea, lieve aumento per l’S&P-500, che si porta a 3.718 punti. In moderatoil Nasdaq 100 (+0,62%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l’S&P 100 (+0,44%). Apprezzabilenell’S&P 500 per i comparti utilities (+1,02%), materiali (+1,02%) e informatica (+0,76%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walgreens Boots Alliance (+1,16%), Home Depot (+1,08%), Visa (+1,08%) e Apple (+0,96%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Pfizer, che prosegue le ...

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street A Wall Street debutta Wish, l'e-commerce low cost che ha reso miliardario il suo fondatore Forbes Italia Facebook contro Apple: «Le nuove impostazioni sulla privacy danneggiano la pubblicità online»

È esattamente quanto successo su alcuni spazi pubblicitari di New York Times, Washington Post e Wall Street Journal acquistati da Facebook per criticare apertamente Apple. La questione riguarda le ...

17.12.2020 - 12:44Wall Street futures in rialzo: si scommette su fumata bianca Congresso su piano stimoli. BlackRock bullish su effetto Pil Usa ...

