Volley, Superlega, Ravenna, che colpo a Padova (Di giovedì 17 dicembre 2020) Padova -Ravenna 1-3 (24-26, 25-27, 25-21, 22-25) " Ravenna torna alla vittoria dopo quattro set combattutissimi che regalano alla squadra di Bonitta punti importanti per la classifica, anche se ormai ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 dicembre 2020)1-3 (24-26, 25-27, 25-21, 22-25) "torna alla vittoria dopo quattro set combattutissimi che regalano alla squadra di Bonitta punti importanti per la classifica, anche se ormai ...

CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega – Catia Pedrini: “Andrea Giani starà qui finché Modena Volley avrà me come Presidente” - iVolleymagazine : Pallavolo SuperLega - Catia Pedrini: 'Andrea Giani starà qui finché Modena Volley avrà me come Presidente' - sportface2016 : #Volley maschile, #SuperLega: colpo del #Ravenna a #Padova - pilloledivolley : Superlega 17 dicembre: nel recupero della 10ª giornata disputato oggi Ravenna espugna in 4 set il campo di Padova e… - SSportNetwork : #SuperSportLive! La #SerieA con #RomaTorino, la coda di #PremierLeague, il #Basket con l'#EuroLeague, il #Volley co… -