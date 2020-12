Volley, Superlega 2020/2021: classifica e risultati della regular season (Di giovedì 17 dicembre 2020) La classifica e tutti i risultati della regular season della Superlega 2020/2021 di Volley aggiornati in tempo reale. La scorsa stagione si è interrotta bruscamente a causa della pandemia e lo Scudetto non è stato assegnato. Le 12 squadre iscritte sono dunque pronte a tornare in campo per affrontarsi in giornate di andata e di ritorno. Al termine della stagione, nessuna squadra sarà retrocessa in Serie A2 e le prime otto accederanno ai playoff Scudetto, dove quarti, semifinali e finale si svolgeranno al meglio delle cinque partite. Di seguito la classifica e tutti i risultati aggiornati. classifica regular ... Leggi su sportface (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lae tutti idiaggiornati in tempo reale. La scorsa stagione si è interrotta bruscamente a causapandemia e lo Scudetto non è stato assegnato. Le 12 squadre iscritte sono dunque pronte a tornare in campo per affrontarsi in giornate di andata e di ritorno. Al terminestagione, nessuna squadra sarà retrocessa in Serie A2 e le prime otto accederanno ai playoff Scudetto, dove quarti, semifinali e finale si svolgeranno al meglio delle cinque partite. Di seguito lae tutti iaggiornati....

CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega – Catia Pedrini: “Andrea Giani starà qui finché Modena Volley avrà me come Presidente” - iVolleymagazine : Pallavolo SuperLega - Catia Pedrini: 'Andrea Giani starà qui finché Modena Volley avrà me come Presidente' - sportface2016 : #Volley maschile, #SuperLega: colpo del #Ravenna a #Padova - pilloledivolley : Superlega 17 dicembre: nel recupero della 10ª giornata disputato oggi Ravenna espugna in 4 set il campo di Padova e… - SSportNetwork : #SuperSportLive! La #SerieA con #RomaTorino, la coda di #PremierLeague, il #Basket con l'#EuroLeague, il #Volley co… -