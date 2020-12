Volley, Serie A2 femminile, 7a di ritorno, il programma (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nel prossimo fine settimana, il calendario propone la 7a giornata di ritorno per la Serie A2 femminile, con la grande speranza che si possano disputare tutte le gare e non ci siano ulteriori rinvii, che andrebbero solamente ad allungare una lista già lunga. Ma vediamo insieme il programma completo dei due gironi, Est e Ovest. Serie A2 femminile, 7a di ritorno Per la Serie A2 femminile, in campo la 7a giornata di ritorno, nel Girone EST l’anticipo del sabato prevede una gara davvero interessante, tra Soverato e Talmassons, con le calabresi che vogliono quanto meno restare attaccate alle prime posizioni e le friulane desiderose di riscatto dopo i due ko di fila. Nelle gare di domenica, gara insidiosa per la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nel prossimo fine settimana, il calendario propone la 7a giornata diper laA2, con la grande speranza che si possano disputare tutte le gare e non ci siano ulteriori rinvii, che andrebbero solamente ad allungare una lista già lunga. Ma vediamo insieme ilcompleto dei due gironi, Est e Ovest.A2, 7a diPer laA2, in campo la 7a giornata di, nel Girone EST l’anticipo del sabato prevede una gara davvero interessante, tra Soverato e Talmassons, con le calabresi che vogliono quanto meno restare attaccate alle prime posizioni e le friulane desiderose di riscatto dopo i due ko di fila. Nelle gare di domenica, gara insidiosa per la ...

