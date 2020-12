Volley, Modena soffre contro il Roeselare: vittoria al tie-break, terzo sigillo in Champions League (Di venerdì 18 dicembre 2020) Modena ha sconfitto il Knack Roeselare per 3-2 (25-27; 25-19; 22-25; 25-22; 15-11) nel match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di Volley maschile. I Canarini hanno dovutO faticare più del previsto contro la compagine belga, che ospitava il primo dei due round robin della Pool D. Gli emiliani, reduci dalle spettacolari affermazioni contro il Kuzbass Kemerovo di Ivan Zaytsev e il Varsavia di coach Andrea Anastasi, hanno sofferto contro i padroni di casa e, sotto 1-2, sono riusciti comunque a salvarsi al tie-break. Terza vittoria consecutiva per i ragazzi di Andrea Giani, saldamente in testa alla classifica del girone. Risulterà comunque decisivo il secondo round robin in programma al PalaPanini ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020)ha sconfitto il Knackper 3-2 (25-27; 25-19; 22-25; 25-22; 15-11) nel match valido per la fase a gironi della2020-2021 dimaschile. I Canarini hanno dovutO faticare più del previstola compagine belga, che ospitava il primo dei due round robin della Pool D. Gli emiliani, reduci dalle spettacolari affermazioniil Kuzbass Kemerovo di Ivan Zaytsev e il Varsavia di coach Andrea Anastasi, hanno soffertoi padroni di casa e, sotto 1-2, sono riusciti comunque a salvarsi al tie-. Terzaconsecutiva per i ragazzi di Andrea Giani, saldamente in testa alla classifica del girone. Risulterà comunque decisivo il secondo round robin in programma al PalaPanini ...

Il commento di coach Bonitta “Ci voleva questa vittoria perché stiamo attraversando un periodo difficile tra positività, stop forzato, due partite molto brutte con Verona e Modena. Eravamo un po’ tesi ...

Arriva anche la terza vittoria consecutiva della Leo Shoes Modena in Europa. I canarini superano i padroni di casa del Knack Roeselare nel match valevole per la terza giornata del girone D di ...

