Volley | Champions League 2021 | Modena a caccia dei quarti contro i padroni di casa del Knack Roeselare

Sin qui è stato un inizio di Champions League trionfale per Modena. I Canarini sono in vetta al Gruppo D a punteggio pieno dopo aver superato in maniera brillante due squadre estremamente competitive come il Kuzbass Kemerovo, del grande ex Ivan Zaytsev, e il Verva Varsavia con due prove molto convincenti e questa sera si troveranno di fronte i padroni di casa del Knack Roeselare. Per la squadra di Andrea Giani il periodo nero sembra definitivamente alle spalle. Gli emiliani hanno ritrovato gioco e condizione nel periodo migliore proprio in avvio della massima competizione europea. Modena grazie ai due successi ottenuti sin qui è di fatto ad un passo dai quarti di finale. E' tutt'altro che improbabile, infatti, che nella doppia sfida, ...

