Vittoria che vale la zona Champions, Roma batte Torino 3-1 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Posticipo della dodicesima giornata per la Roma, che dopo la cinquina rifilata al Bologna riceve all’Olimpico il disastrato Torino di Giampaolo, penultimo in classifica con soli sei punti. Tornano titolari Mancini e Smalling, riposo per Karsdorp e Pedro, confermati Villar in mediana e Pellegrini sulla trequarti. Doppio giallo per Singo Al quarto d’ora, dopo il giallo ricevuto pochi minuti prima per una fallo su Mkhitaryan in ripartenza, Singo entra in ritardo su Spinazzola e riceve la seconda ammonizione da parte di Abisso, dovendo quindi abbandonare anticipatamente il terreno di gioco. Mkhitaryan apre le danze Al ventottesimo minuto, dopo aver alzato il baricentro, la Roma si porta in vantaggio: Mancini anticipa Belotti e calcia da fuori trovando la risposta di Milinkovic, Spinazzola recupera il pallone e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020)– Posticipo della dodicesima giornata per la, che dopo la cinquina rifilata al Bologna riceve all’Olimpico il disastratodi Giampaolo, penultimo in classifica con soli sei punti. Tornano titolari Mancini e Smalling, riposo per Karsdorp e Pedro, confermati Villar in mediana e Pellegrini sulla trequarti. Doppio giallo per Singo Al quarto d’ora, dopo il giallo ricevuto pochi minuti prima per una fallo su Mkhitaryan in ripartenza, Singo entra in ritardo su Spinazzola e riceve la seconda ammonizione da parte di Abisso, dovendo quindi abbandonare anticipatamente il terreno di gioco. Mkhitaryan apre le danze Al ventottesimo minuto, dopo aver alzato il baricentro, lasi porta in vantaggio: Mancini anticipa Belotti e calcia da fuori trovando la risposta di Milinkovic, Spinazzola recupera il pallone e ...

bonucci_leo19 : 300 partite in Serie A con la Juve. Festeggiare con una vittoria sarebbe stato perfetto. Peccato. La voglia di lo… - SirDistruggere : Vagli a spiegare che questo è un dramma sociale e non una vittoria. - InteBNLdItalia : ?? Torniamo indietro di qualche anno... Al Foro Italico un giovanissimo @RafaelNadal firma la telecamera dopo la vit… - xjorgesmile : Non vi nascondo che infondo sono un po’ scettica sia perché saranno passati solo 3 anni dalla vittoria del 2018 sia… - MiryanaBim : RT @chanvndIerbong: Sono passati 3 anni e ancora rosico per la mancata vittoria di Vietato Morire. Ma anche di Portami via. Che anno merav… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria che Vittoria che vale la zona Champions, Roma batte Torino 3-1 RomaDailyNews Prima il Papa, poi 007 in Libia: Conte adesso cerca visibilità

Peccato però che un vero e proprio "asse" con il Pontefice non c'è mai ... volando a Bengasi per poi tornare con una sorta di vittoria in mano. Un po' come quando andarono in aeroporto ad accogliere ...

Messina elogia Milano: "Abbiamo vinto due volte"

Il nostro primo tempo è stato di altissimi livello, ma sapevo che con il loro talento ... Video: Inter-Napoli, Conte: "Soddisfatti per questa vittoria, i punti valgono doppio" (Ansa) Poi il finale, ...

Peccato però che un vero e proprio "asse" con il Pontefice non c'è mai ... volando a Bengasi per poi tornare con una sorta di vittoria in mano. Un po' come quando andarono in aeroporto ad accogliere ...Il nostro primo tempo è stato di altissimi livello, ma sapevo che con il loro talento ... Video: Inter-Napoli, Conte: "Soddisfatti per questa vittoria, i punti valgono doppio" (Ansa) Poi il finale, ...