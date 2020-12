Vinci (Firenze) – Muore 49enne in un incidente sul lavoro (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questa mattina un uomo di 49 anni è morto dopo un incidente sul lavoro verificatosi all’interno di un’azienda agricola di Spicchio, frazione del comune di Vinci. Da quanto ricostruito, l’uomo si trovava su un’impalcatura quando è caduto da un’altezza di circa due metri. Nella caduta avrebbe battuto la testa in modo violento. L’uomo è stato Leggi su periodicodaily (Di giovedì 17 dicembre 2020) Questa mattina un uomo di 49 anni è morto dopo unsulverificatosi all’interno di un’azienda agricola di Spicchio, frazione del comune di. Da quanto ricostruito, l’uomo si trovava su un’impalcatura quando è caduto da un’altezza di circa due metri. Nella caduta avrebbe battuto la testa in modo violento. L’uomo è stato

