Villas-Boas irritato da un giornalista | volano minacce e insulti Poi il faccia a faccia

(Di giovedì 17 dicembre 2020) André, tecnico del Marsiglia, non ha preso bene la sconfitta di ieri contro il Rennes, ma la presenza di alcuni giornalisti in sala stampa lo haancor di più. Il tecnico portoghese ha addirittura minacciato uno di essi al termine della conferenza, non accorgendosi di essere ancora nei pressi dei microfoni: “Grazie eh? Continua così, ti prenderò. Se dovessi avere la possibilità di incontrarti… Continua così, va bene”, ha detto con tono decisamente alterato. Secondo quanto riportato da RMC Sport,ha poi trovato ilnel parcheggio di Roazhon Park e l’incontro sarebbe stato poco amichevole. Il tecnico si è avvicinato al, andando. Solo ...

