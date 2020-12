Videochiamate illimitate su Zoom per Natale e Capodanno, tutti i dettagli (Di giovedì 17 dicembre 2020) Con il diffondersi della pandemia da Coronavirus, piattaforme come Zoom hanno fisiologicamente iniziato a diffondersi a macchia d’olio. La necessità di rimanere a casa e di mantenersi in contatto con amici e familiari ha permesso all’applicazione dedicata alle Videochiamate – anche per esigenze professionali – di attecchire su un po’ tutti i nostri device, tanto da finire nella classifica delle migliori invenzioni del 2020 stilata dalla redazione del TIME. E se è vero che in attesa del vaccino le nuove restrizioni renderanno questo Natale molto diverso dal solito, allo stesso modo si fa ancora più urgente poter trovare soluzioni alternative per sentire i propri affetti virtualmente più vicini. Nasce da queste esigenze la nuova iniziativa di Zoom, che ha deciso di fare un regalo natalizio ai propri ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Con il diffondersi della pandemia da Coronavirus, piattaforme comehanno fisiologicamente iniziato a diffondersi a macchia d’olio. La necessità di rimanere a casa e di mantenersi in contatto con amici e familiari ha permesso all’applicazione dedicata alle– anche per esigenze professionali – di attecchire su un po’i nostri device, tanto da finire nella classifica delle migliori invenzioni del 2020 stilata dalla redazione del TIME. E se è vero che in attesa del vaccino le nuove restrizioni renderanno questomolto diverso dal solito, allo stesso modo si fa ancora più urgente poter trovare soluzioni alternative per sentire i propri affetti virtualmente più vicini. Nasce da queste esigenze la nuova iniziativa di, che ha deciso di fare un regalo natalizio ai propri ...

Per questo motivo, Zoom ha deciso di venire nuovamente incontro ai propri utenti sospendendo il limite di 40 minuti imposto alle videoconferenze per gli account gratuiti, proprio come già previsto dur ...

