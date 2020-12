VIDEO Benedetta Pilato nuoto: “I miei sacrifici sono stati ripagati, ma le Olimpiadi di Tokyo sono un punto di partenza” (Di giovedì 17 dicembre 2020) “sono contenta, perché tutti i sacrifici sono stati ripagati. Mi aspettavo di migliorare per i risultati in vasca corta, ma il tempo-limite era molto basso. Volevo farlo e ci sono riuscita. Rispetto all’anno scorso ho più consapevolezza, le Olimpiadi sono un punto di partenza e quindi mi allenerò sempre di più per continuare a crescere. La vasca del CUS Bari mi è servita (l’unica a sua disposizione, essendo da 50 metri ndr.), ma ancor di più quello che ho fatto a Budapest, visto che mi sono sempre preparata in una piscina da 50 metri quando ero alla ISL. Grazie a quella competizione ... Leggi su oasport (Di giovedì 17 dicembre 2020) “contenta, perché tutti i. Mi aspettavo di migliorare per i risultati in vasca corta, ma il tempo-limite era molto basso. Volevo farlo e ciriuscita. Rispetto all’anno scorso ho più consapevolezza, leundie quindi mi allenerò sempre di più per continuare a crescere. La vasca del CUS Bari mi è servita (l’unica a sua disposizione, essendo da 50 metri ndr.), ma ancor di più quello che ho fatto a Budapest, visto che misempre preparata in una piscina da 50 metri quando ero alla ISL. Grazie a quella competizione ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Benedetta Benedetta Rossi | Offese al suo aspetto fisico | Insulti inaccettabili RicettaSprint BENEDETTA GRAZZINI SOGNA CON LA CANZONE SCRITTA DA VALERIO NEGRINI

Nuoto, Assoluti: Benedetta Pilato vince i 100 rana e vola alle Olimpiadi di Tokyo

