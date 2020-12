Vibonese-Palermo, riecco Lancini: l’ex Brescia può riprendersi il posto in difesa. E Corrado… (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Occasione unica per riprendersi il posto in difesa".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sul possibile ritorno in campo dal primo minuto di Edoardo Lancini. Il turno di stop inflitto dal Giudice Sportivo a Ivan Marconi, che salterà la gara contro la Vibonese, rilancia le quotazioni del numero 13 del Palermo. Uno dei protagonisti della rinascita rosanero, il classe 1994 nelle prime quattro partite dell'attuale campionato ha sempre trovato spazio. Poi, la positività al Covid lo ha costretto all'isolamento domiciliare e ad un lungo stop.Uno stop che ha lasciato non pochi strascichi sul piano della condizione fisica. "Deve tornare gradualmente, per conformazione fisica e organica è uno che soffre i primi giorni di ritiro e di rientro. Ha ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Occasione unica perilin".Titola così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sul possibile ritorno in campo dal primo minuto di Edoardo. Il turno di stop inflitto dal Giudice Sportivo a Ivan Marconi, che salterà la gara contro la, rilancia le quotazioni del numero 13 del. Uno dei protagonisti della rinascita rosanero, il classe 1994 nelle prime quattro partite dell'attuale campionato ha sempre trovato spazio. Poi, la positività al Covid lo ha costretto all'isolamento domiciliare e ad un lungo stop.Uno stop che ha lasciato non pochi strascichi sul piano della condizione fisica. "Deve tornare gradualmente, per conformazione fisica e organica è uno che soffre i primi giorni di ritiro e di rientro. Ha ...

