Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2020 ore 19:45 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Viabilità DEL 17 DICEMBRE 2020 ORE 19:35 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA' UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELL'A24 DOVE CI SONO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST'ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI ALL'ALTEZZA DI LABARO IN CARREGGIATA INTERNA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L'APPIA. SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA NETTUNENSE CODE ALL'ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO ...

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato a via Ardeatina, tra via di Grotta Perfetta e Castel di Leva - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato sulla Colombo, tra E.U.R. Fermi/Palasport-Laghetto e via di Malafede - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2020 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato a via Baldo Degli Ubaldi, tra via Anastasio II e via di Boccea - Franciscktrue : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso a via Cola di Rienzo, tra il lungotevere Prati e piazza Risorgimento -

