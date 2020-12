Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2020 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020)DEL 17 DICEMBREORE 18:05 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO ANCORA CON LA VIA DEL MARE DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA VITINIA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LA CASSIA E L’A24 IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E L’APPIA. SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA NOMENTANA CODE TRA RACCORDO E SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE DI ...