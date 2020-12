Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020)DEL 17 DICEMBREORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLASULLA VIA DEL MARE CODE PER INCIDENTE TRA VITINIA E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONESU VIA DI PORTONACCIO INCIDENTE CON CODE ANCHE SU TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LABARO E L’A24 IN CARREGGIATA INTERNA. TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E L’APPIA. SULLA CASSIA CODE TRA LA STORTA E L’OLGIATA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA BORGHETTO E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE ...