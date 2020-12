Via libera al mercato Santa Colomba, sabato la prova in vista della riapertura definitiva (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Via libera al ritorno del mercato degli ambulanti nell’area di parcheggio dello Stadio Vigorito. Questa mattina, al termine di un sopralluogo condotto dall’assessore comunale al Commercio, Alfredo Martignetti, con la Polizia Municipale e il comandante Fioravante Bosco, è stato deciso che il mercato potrà riaprire sabato prossimo 19 dicembre. Presente questa mattina anche la Protezione Civile di Benevento con il referente Aniello Petito. Come è stato specificato, si tratta di una sperimentazione con la speranza che possa dare utili indicazioni per la definitiva riapertura di questo tradizionale punto di vendita. Per poter giungere a questa decisione sono state prese in esame alcune ipotesi e prescrizioni e alla fine è stato deciso che l’accesso e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Viaal ritorno deldegli ambulanti nell’area di parcheggio dello Stadio Vigorito. Questa mattina, al termine di un sopralluogo condotto dall’assessore comunale al Commercio, Alfredo Martignetti, con la Polizia Municipale e il comandante Fioravante Bosco, è stato deciso che ilpotrà riaprireprossimo 19 dicembre. Presente questa mattina anche la Protezione Civile di Benevento con il referente Aniello Petito. Come è stato specificato, si tratta di una sperimentazione con la speranza che possa dare utili indicazioni per ladi questo tradizionale punto di vendita. Per poter giungere a questa decisione sono state prese in esame alcune ipotesi e prescrizioni e alla fine è stato deciso che l’accesso e ...

